Torcedor corintiano não segura grito de 'é campeão'

Assim que o árbitro turco Cuneyt Cakir apitou, 36 milhões de torcedores do Corinthians espalhados pelo mundo, estamparam um sorriso no rosto e soltaram o grito de "é campeão". A vitória por 1 a 0 sobre o Chelsea da Inglaterra deu ao alvinegro paulista seu segundo título do Mundial de Clubes da Fifa.

Em Yokohama, onde ocorreu a decisão, os torcedores transformaram o caminho para o estádio em um mar negro, e o Estádio Internacional, em uma filial do Pacaembu. Já em São Paulo, a Avenida Paulista, uma das ruas mais famosas da capital, teve que ser interditada pela CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), já que o "bando de loucos" invadiu a via para comemorar o bicampeonato.