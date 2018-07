Torcedor corintiano pagará até R$ 10 para ver taça do Mundial de Clubes

SÃO PAULO - O taça do Mundial de Clubes da Fifa, conquistada no último domingo, no Japão, chegou ao Parque São Jorge nesta sexta-feira e partir deste sábado passou a ser ostentada no Memorial do Corinthians. Com a exposição do objeto, o clube espera poder atrair mais torcedores e consequentemente ter mais lucros de bilheteria, pois o acesso ao local é feito por meio de pagamento de ingressos.

Embora os preços sejam bastante populares, o corintiano terá de desembolsar até R$ 10 para ver o troféu do Mundial de perto. Este preço será cobrado aos torcedores que forem até o memorial no sábado, no domingo ou em feriados. Já entre terça e sexta-feira o valor cobrado para entrada é de R$ 8 - às segundas-feiras o local fica fechado. Para todos estes dias existe o benefício da meia-entrada para sócios e estudantes. Já crianças com até cinco anos de idade e pessoas acima de 65 anos, que apresentarem documento de identificação, podem entrar de graça.

Por meio de nota publicada em seu site oficial, o Corinthians informou que o memorial funcionará com programação especial e horário estendido de funcionamento entre este sábado e o dia 3 de março, visando o aumento de visitas que deverá ocorrer por causa da exposição da taça do Mundial. De terça até sábado, o local estará aberto das 10 às 20 horas, enquanto nos domingos os torcedores poderão fazer visitas das 10 às 18 horas. A bilheteria abre às 9h30 e fecha às 18 horas.

O clube informou também que o Memorial ficará fechado nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e no dia 1.º de janeiro, em função do feriado do Natal e do Ano Novo. O Corinthians se sagrou bicampeão mundial ao vencer o Chelsea por 1 a 0, em Yokohama, no último domingo.