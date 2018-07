Torcedor da seleção da Irlanda do Norte morre em Nice

Um torcedor da Irlanda do Norte morreu na cidade francesa de Nice, onde a seleção do seu país disputou a sua partida de estreia na Eurocopa - perdeu por 1 a 0 para a Polônia, no último domingo, pela rodada inicial do Grupo C.

A Associação de Futebol da Irlanda do Norte confirmou a morte em um comunicado divulgado nesta segunda-feira, mas não revelou o nome da pessoa ou deu qualquer detalhe sobre o incidente. A morte parece não estar relacionado com os vários incidentes de violência entre torcedores que vem ocorrendo no início da Eurocopa.

Alan McVeigh, um porta-voz da polícia da Irlanda do Norte, apenas declarou que se tratava de um homem que tinha em torno de 20 anos. A imprensa local afirma que o torcedor, supostamente embriagado, sofreu uma queda da altura de oito metros.

As autoridades francesas haviam declarado anteriormente que nove pessoas ficaram feridas no último sábado em Nice, incluindo uma com ferimentos na cabeça, em razão dos confrontos entre torcedores da cidade e também da Polônia e da Irlanda do Norte.

"Em nome do Conselho de Administração, da diretoria, dos jogadores e funcionários da Associação de Futebol da Irlanda do Norte, gostaria de expressar minha profunda tristeza com a morte trágica de um torcedor da Irlanda do Norte em Nice nas primeiras horas desta manhã. Os pensamentos de todos na associação estão com sua família e amigos neste momento", afirmou Patrick Nelson, chefe-executivo da Associação de Futebol da Irlanda do Norte.

Derrotada na sua estreia na Eurocopa, a Irlanda do Norte voltará a jogar na próxima quinta-feira, às 13 horas (de Brasília), quando vai encarar a Ucrânia, em Lyon.