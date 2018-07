Torcedor do Arsenal é banido após arremessar banana em Bale Um torcedor do Arsenal foi banido dos estádios de futebol por três anos depois de arremessar uma banana no jogador Gareth Bale, do Tottenham, durante clássico entre as equipes londrinas. Thomas Flint foi julgado nesta sexta-feira pelo ato cometido na partida realizada no último dia 3 de março, em White Heart Lane, pelo Campeonato Inglês.