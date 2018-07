Torcedor do Atlético-GO morre após passar mal na vitória sobre o Paraná

A vitória do Atlético-GO no último sábado e a manutenção da perseguição à liderança da Série B do Campeonato Brasileiro ficaram em segundo plano horas após a partida. Isso porque durante o confronto com o Paraná, no Serra Dourada, um torcedor atleticano sentiu-se mal. Momentos depois, foi confirmada sua morte.

Cleber José de Souza, de 66 anos, foi declarado morto na noite de sábado. O clube goiano não divulgou maiores detalhes sobre o ocorrido, mas o torcedor teria sofrido um enfarte durante a partida. Ele chegou a ser encaminhado para o Hospital de Urgências de Goiânia, mas não resistiu.

Cleber sentiu-se mal durante o triunfo por 2 a 0 no sábado. Os bombeiros rapidamente chegaram ao local e encontraram o torcedor desacordado. Eles ainda tentaram reanimá-lo com massagem cardíaca, mas não conseguiram. Por conta da morte, o Atlético-GO declarou luto.