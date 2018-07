Torcedor do Bahia é morto horas após clássico com o Vitória em Salvador

Carlos Henrique Santos de Deus, de 17 anos, torcedor do Bahia, foi assassinado na noite desde domingo, em Salvador, horas depois do fim do clássico Bahia x Vitória pelo Campeonato Baiano. Ele levou um tiro no abdome e outro na perna, em um posto de combustível na Avenida Vasco da Gama. Ele ia para a casa após assistir à partida na Fonte Nova. Um amigo dele foi atingido de raspão no pescoço por uma bala e foi levado para o hospital.

O tiro que atingiu Carlos Henrique foi disparado, de acordo com testemunhas, de dentro de um carro. Segundo um frentista que assistiu ao crime, o atirador também vestia camisa do Bahia. Antes e depois da partida, em várias brigas envolvendo torcedores das duas equipes, 45 pessoas foram presas, de acordo com a Polícia Militar.

O Vitória venceu o clássico por 2 a 1 e chegou aos 30 pontos no campeonato, nove a mais que o rival. Cleiton Xavier e Kanu marcaram os gols do time rubro-negro e Alan Costa, contra, fez para o tricolor.