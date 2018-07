Torcedor do Corinthians faz vídeo com frases repetidas de Alexandre Pato

SÃO PAULO - Se o desempenho de Alexandre Pato não agradou tanto, os corintianos deram um jeito de fazer uma brincadeira com o principal jogador do time para alegrá-lo. Um torcedor da equipe de Parque São Jorge resolveu juntar vídeos das entrevistas do atacante, em que ele fala sobre o seu sentimento de estar vestindo a camisa do Corinthians. Baseado nas frases "Tô feliz" e "Tô tranquilo", a compilação faz sucesso devido às variadas repetições da fala do jogador tanto em sua apresentação quanto em coletivas, em suas declarações nas saídas de campo e também como convidado de programas esportivos.

O atacante, que chegou do Milan por R$ 40 milhões, não teve bom desempenho em seu primeiro ano na equipe paulista. Alexandre Pato atuou em 56 partidas, e em apenas 26 delas o jogador iniciou como titular. Ao todo, o atleta marcou 17 gols. Com a saída de Tite, Pato terá a oportunidade de encontrar o seu futebol agora sob o comando de Mano Menezes, que foi anunciado como novo comandante do Corinthians quarta-feira.