Torcedor do Corinthians morre durante jogo contra o Oeste

Após a vitória de 1 a 0 sobre o Oeste neste domingo, o Corinthians divulgou uma nota de pesar lamentando a morte de um torcedor no decorrer do duelo. De acordo com o clube alvinegro, Diego da Silva, de 23 anos, começou a passar mal no fim do primeiro tempo do duelo realizado na Arena Corinthians.

Segundo o Corinthians, o torcedor estava no setor Norte do estádio e foi vítima de uma parada cardiorrespiratória. O socorro da equipe médica foi imediato, em que os socorristas fizeram os primeiros atendimentos.

Em seguida, o corintiano foi levado de ambulância para o setor de pronto-atendimento do Hospital Santa Marcelina, mas não resistiu e acabou falecendo. Confira a publicação do Corinthians abaixo: