Torcedor do Cruzeiro deu entrada no hospital com 'múltiplos traumas'

O torcedor do Cruzeiro Eros Dátilo Belizardo, de 37 anos, que morreu na noite desta quarta-feira, deu entrada no Hospital Municipal Odilon Behrens, em Belo Horizonte, já sem vida apresentando múltiplos traumas, conforme nota divulgada nesta quinta pela Secretaria Municipal de Saúde.

"O paciente E.D.B deu entrada no Hospital Metropolitano Odilon Behrens às 23h07, encaminhado via ambulância privada que atende no Mineirão. O paciente chegou ao hospital já sem vida - apresentando múltiplos traumas - e o óbito foi oficialmente declarado às 23h16", disse a Secretaria, em nota.

As informações iniciais eram que o torcedor teria sofrido enfarte durante a partida em que o Cruzeiro foi derrotado por 2 a 0 pelo Grêmio em jogo, pelas semifinal da Copa do Brasil, no Mineirão.

Também em nota, a Polícia Civil, que abriu inquérito para apurar as causas da morte do torcedor, afirmou que o exame realizado no Instituto Médico Legal (IML) constatou "sinais externos de trauma". No entanto, de acordo com a polícia, "essas lesões não justificam o óbito". Por essa razão, ainda segundo a polícia, serão necessários outros exames, cujos resultados deverão estar prontos em 30 dias.

A Polícia Civil já ouviu testemunhas e um segurança da empresa Minas Arena, que administra o Mineirão, e que teria discutido com o torcedor durante a partida. Eros foi levado para o Hospital Odilon Behrens por volta das 23h, depois de passar pelo setor médico do estádio. A morte foi confirmada no hospital às 23h16. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) com previsão de liberação para a tarde desta quinta.

Segundo a Polícia Civil, só será possível determinar a causa da morte depois dos resultados dos exames feitos pelo IML e da perícia realizada no local onde a briga teria ocorrido.

Em nota, a Minas Arena disse lamentar "o falecimento do torcedor Eros Dátilo Belizardo, ocorrido após a partida entre Cruzeiro e Grêmio, válida pelas semifinais da Copa do Brasil 2016, e se solidariza com a família nesse momento de dor".

O texto diz ainda que "o socorro foi prestado ao torcedor, imediatamente, pela equipe médica em serviço na partida. Ele foi levado de ambulância ao posto médico localizado dentro do estádio, atendido pela equipe médica de plantão e encaminhado ao Hospital Odilon Beherens onde, infelizmente, veio a óbito".