Torcedor do Cruzeiro quebra cadeira em comemoração e quer pagar danos

Animado com o quarto gol marcado pelo Cruzeiro, na vitória por 4 a 2 sobre o Corinthians, na quarta-feira, um torcedor cruzeirense quebrou uma cadeira do Mineirão ao chutá-la e teve uma atitude rara de se ver. Ele entrou em contato com a administradora do estádio para arcar com as despesas da troca do assento.

Através de sua página no Facebook, o torcedor Tiago Leonel Bottaro, de 32 anos, procurou a Minas Arena para tentar resolver a situação e a empresa informou que vai responder ao torcedor e acertará a situação com ele.

Neste caso, o padrão é que o mandante da partida, o Cruzeiro, fique responsável pelo pagamento de qualquer dano que ocorra no estádio. Cada cadeira, custa, em média, R$ 120. Segundo a Minas Arena, cerca de 100 assentos foram danificados durante a partida.