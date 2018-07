Torcedor do Flu cai no fosso do Engenhão após primeiro gol de Fred

RIO - Um torcedor do Fluminense cai no fosso do Engenhão logo após o time marcar o primeiro gol contra o Vasco. Francisco de Assis Vilar de Freitas, de 52 anos, perdeu o equilíbrio na comemoração e despencou de uma altura de 5 metros aproximadamente. Ele foi levado para o centro médico do próprio estádio com suspeita de fratura no punho esquerdo e antebraço. O torcedor também teve trauma de face e abdominal.

O gol de Fred, que provocou a alegria no torcedor, foi marcado aos 36 minutos do primeiro tempo. O torcedor, embora machucado, ficou lúcido o tempo todo. Francisco mora no Engenho de Dentro. Ele foi encaminhado para o hospital Salgado Filho, no Méier, a fim de realizar novos exames. Até o fim da noite de domingo, ele passava bem.