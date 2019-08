Torcedor do Grêmio passa mal e morre durante jogo com a Chapecoense

Um torcedor do Grêmio morreu durante o empate por 3 a 3 entre Grêmio e Chapecoense, em Porto Alegre, em partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Segundo a administração da arena gremista, o torcedor, que não teve a identidade divulgada, sofreu um mal súbito.

"Um torcedor teve um mal súbito, ainda durante o primeiro tempo da partida desta segunda-feira, 5. Todo atendimento foi prestado pela equipe médica de plantão na Arena, mas, infelizmente, ele não resistiu. A Arena se solidariza com familiares e amigos do torcedor diante do triste ocorrido", divulgou a arena em comunicado.

O torcedor passou mal quando estava subindo a rampa de acesso ao estádio. Ele chegou a ser socorrido pelos paramédicos, que tentaram reanimá-lo com massagem cardíaca, mas sem sucesso.

Este é o segundo caso que ocorre em uma partida das equipes da elite do futebol brasileiro em menos de um mês. No dia 18 de julho, Luciano Oliveira Palhares, de 34 anos, torcedor do Atlético-MG, teve uma parada cardiorrespiratória e morreu no estádio Independência, em Belo Horizonte, quando acompanhava o clássico contra o Cruzeiro.