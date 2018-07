Torcedor do Grêmio pode ter um pedaço do Olímpico para sempre

Disposto a arrecadar dinheiro com a demolição do Estádio Olímpico, o Grêmio iniciou a comercialização de souvenires e peças originais do estádio que será demolido, substituído pela moderníssima Arena Grêmio, palco do jogo entre os amigos de Ronaldo e de Zidane, na última quarta-feira.

Entre as peças que o torcedor saudosista pode adquirir estão desde as cadeiras cativas que fizeram parte da vida do estádio desde 1959, ano em que foi inaugurado, até tufos da grama original e pedaços de concreto da demolição.

Estarão disponíveis para venda cadeiras cativas (R$ 489), encostos de cadeiras (R$ 249,90), pedaços de concreto (R$ 59,90), tufos de grama (R$ 229,00), azulejos comemorativos e réplicas dos azulejos personalizados que estão fixados nos acessos dos portões 1 e 5, assim como na rampa do Quadro Social (109,90 e 69,90, respectivamente). Os proprietários dos azulejos originais do Olímpico terão preços especiais para efetuarem a compra das réplicas, bem como os locatários das cadeiras cativas terão prioridade na compra das mesmas.

Mais informações pode ser obtidas no hot site criado especialmente para divulgar a campanha, denominada Olímpico Eterno.