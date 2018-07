Torcedor do Novo Hamburgo cai de arquibancada durante comemoração de gol

Um torcedor do Novo Hamburgo caiu da arquibancada do estádio do Vale do Campo ao comemorar o gol de empate de sua equipe contra o Grêmio pela semifinal do Campeonato Gaúcho na noite deste domingo. Segundo o canal SporTV, o torcedor Jean Pierre Gonçalves Lima foi levado a um hospital da região. O jogo ficou paralisado cerca de quatro minutos.

Informações preliminares apontam que o torcedor caiu de uma altura de cerca de quatro metros. Ele permaneceu consciente mesmo depois da queda, mas estava muito machucado, de acordo com a rádio Gaúcha. Após a queda, ele foi atendido pela ambulância que estava no estádio.

O Grêmio vencia o jogo por 1 a 0 quando o Novo Hamburgo empatou a partida em 1 a 1 levando a decisão para os pênaltis. Nas cobranças, o Novo Hamburgo venceu o rival por 7 a 6 e fará a decisão do Estadual contra o Internacional.