Torcedor do Palmeiras está em estado gravíssimo, segundo último boletim

SÃO PAULO - Um dos torcedores hospitalizados após confrontos de gangues rivais por causa do clássico entre Corinthians e Palmeiras, domingo, está entre a vida e a morte na UTI do hospital São Camilo, em São Paulo. Seu estado é gravíssimo. Clinicamente, o torcedor ainda não morreu, segundo informações dos médicos do hospital, apesar de companheiros dele do Palmeiras divulgarem em fórum da Mancha que ele está morto.

Caso o torcedor, identificado apenas como Vinícius, venha a morrer nesta segunda-feira, o que pode acontecer a qualquer momento, ele será a segunda vítima fatal em menos de 24 horas por causa da partida no Pacaembu. O garoto André Alves Lezo, de 21 anos, morreu domingo à noite após briga na avenida Inajar de Souza, na Freguesia do Ó.

Vinicius, conhecido como Zulu, está internado no hospital São Camilo, na avenida Pompeia, desde domingo à tarde. Seu sobrenome não foi divulgado pelo hospital. Familiares fazem vigília no local. A informação de sua morte foi dada em um fórum com torcedores da Mancha Alviverde. Confira o Boletim Médico:

Informo que o paciente, de 19 anos, encontra-se em estado gravíssimo, internado em nossa UTI por traumatismo crânio encefálico grave, em pós-operatório de neurocirurgia para drenagem de hematoma extradural.

No momento, encontra-se instável hemodinamicamente, em uso de drogas vasoativas, intubado sob ventilação mecânica, com piora do seu estado neurológico nas últimas 24h.

Atenciosamente,

Dr. Jair Cremonin Jr.

Diretor Médico do Hospital São Camilo Pompeia

CRM 110.269

O confronto entre quase 500 torcedores do Corinthians e do Palmeiras na Freguesia do Ó e em outros pontos espalhados pela cidade gerou reação da Federação Paulista de Futebol (FPF). Em decisão da entidade, juntamente com representantes da OM, tanto a Gaviões da Fiel quanto a Mancha Alviverde estão afastados dos estádios até que tudo se esclareça.

André Alves Lezo foi enterrado nesta segunda-feira no cemitério do Jaraguá. Ele era estudante de engenharia civil e também irmão de Lucas, o palmeirense que foi baleado em 2011, em brigas na cidade de Presidente Prudente, e atual vice-presidente da Mancha.