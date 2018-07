Torcedor do Palmeiras faz abaixo-assinado por Ricardo Gareca

Parte da torcida do Palmeiras, que quer ver o presidente Paulo Nobre e sua diretoria de futebol fora do clube, como ficou claro na manifestação de sábado em frente à Academia da Barra Funda, antes do clássico com o São Paulo, pede a permanência do técnico Ricardo Gareca. Pelo menos é o que revela o abaixo-assinado eletrônico divulgado na internet nesta segunda-feira após o time entrar pela primeira vez neste Brasileirão na zona de rebaixamento.

Com 3.241 assinaturas eletrônicas, os supostamente torcedores do Palmeiras defendem a permanência do treinador argentino, que ainda não sabe o que é vencer no Campeonato Brasileiro. O time está há nove rodadas sem ganhar na competição e se afunda na zona da degola. Mesmo assim, o palmeirense demonstra confiança no seu treinador.

VEJA O ENUNCIADO DA MANIFESTAÇÃO

Nós, abaixo-assinados, expressamos nosso total e irrestrito apoio à permanência do treinador Ricardo Gareca como técnico da Sociedade Esportiva Palmeiras. Entendemos que o desempenho da equipe dentro de campo está evoluindo de forma satisfatória, não havendo motivos razoáveis que justifiquem uma eventual saída de nosso treinador. Reiteramos que os problemas internos vividos pelo clube nada têm a ver com o trabalho que vem sendo realizado pela Comissão Técnica e pelo grupo de jogadores. Confiamos e acreditamos em uma melhora no Campeonato Brasileiro, no título da Copa do Brasil, no projeto de nosso treinador e em nosso plantel.