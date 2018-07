Torcedor do Palmeiras faz fila para comprar ingresso para jogo com Grêmio

SÃO PAULO - O Palestra Itália amanheceu sitiado nesta segunda-feira. Uma multidão de palmeirenses forma uma fila que quase dá a volta no estádio, tudo para tentar comprar um ingresso para a partida de quinta-feira, em Barueri, contra o Grêmio - jogo que vale vaga na final da Copa do Brasil. Na partida realizada em Porto Alegre, semana passada, o time de Felipão venceu por 2 a 0, dando passo gigantesco para a decisão do torneio nacional, que vale também vaga para a Libertadores de 2013.

Sexta-feira, o Palmeiras encerrou a venda de ingressos pela internet. Por esse sistema foram vendidos 17 mil ingressos. Nesta segunda-feira, uma carga de 9 mil ingressos foi colocada à venda para a torcida do Palmeiras nas bilheterias do Estádio Palestra Itália, Arena Barueri e outros cinco postos. O Grêmio terá direito a aproximadamente 4.500 ingressos. A carga total de entradas colocada à venda é de 30.532.

O clube organizou a venda nos guichês dos Palestra Itália de segunda a quinta-feira, sempre das 10h às 17h. Isso explica a quantidade de gente nas imediações do estádio. Na Arena Barueri, a venda de entrada só será feira no dia do jogo. Nos outros postos, o clube definiu o funcionamento nesta terça e quarta apenas.

Veja o esquema e os preços dos ingressos, de acordo com informações fornecidas pelo clube:

Os valores dos ingressos são: Setor B Gol - R$ 40,00 (R$20,00 meia-entrada) Setor C1 Cadeira Inferior - R$ 60,00 (R$30,00 meia-entrada) Setor A1 Cadeira Central Inferior - R$ 80,00 (R$40,00 meia-entrada) Setor A Cadeira Central Superior - R$ 100,00 (R$50,00 meia-entrada) Setor D e D1 Visitante - R$ 40,00 (R$20,00 meia-entrada) Camarotes - R$ 160,00 (R$80,00 meia-entrada) Obs.: Todos esses setores possuem lugares para cadeirantes e deficientes em geral. Ingressos para a torcida visitante Serão vendidos normalmente em todos os postos de venda e na Arena Barueri, no dia do jogo, pela Entrada Visitante. COMO CHEGAR De carro O torcedor que vai de carro deve seguir pela Rodovia Castelo Branco sentido São Paulo/interior, fazer o retorno na altura do km 32 (trevo de Jandira/Aldeia da Serra). Voltando pela mesma Rodovia Castelo Branco já no sentido São Paulo, deve entrar na primeira à direita, altura do km 31, e pegar a "marginalzinha" até o km 29. Na pista interior/SP, o motorista vai observar a placa "Arena Barueri". Ao descer a última rua à direita, sairá em frente ao estádio. Há um amplo estacionamento no local. De trem Já quem vai de trem deve embarcar na Linha 8 – Diamante, sentido Itapevi, e descer na estação Jardim Belval, a 1,5 km da Arena Barueri. São cerca de 10 minutos de caminhada até o estádio. As estações que compõe a Linha 8 são: Júlio Prestes, Palmeiras-Barra Funda, Lapa, Domingos de Moraes, Imperatriz Leopoldina, Presidente Altino, Osasco, Comandante Sampaio, Quitaúna, General Miguel Costa, Carapicuiba, Santa Terezinha, Antonio João, Barueri, Jardim Belval, Jardim Silveira, Jandira, Sagrado Coração, Engº. Cardoso e Itapevi.