Torcedor do Palmeiras morre em comemoração do título brasileiro

Um torcedor morreu na noite de domingo durante as comemorações do título brasileiro do Palmeiras. Leonardo Guimarães Medeiros Passos, de 25 anos, foi levado ao Hospital das Clínicas, que confirmou a morte do torcedor.

Passos comemorava o título na região da Barra Funda, na Zona Oeste de São Paulo, quando teria sofrido uma queda e traumatismo craniano. Após o acidente, o Corpo de Bombeiros foi acionado e Passos foi levado ao Hospital das Clínicas, onde não não resistiu aos ferimentos e morreu. O caso foi registrado no 14º Distrito Policial (DP) de Pinheiros. As causas da morte do torcedor estão sendo investigadas pelos policiais.

Após o jogo contra a Chapecoense, no domingo, muitos torcedores permaneceram nos arredores do Allianz Parque para comemorar o fim do jejum de 22 anos sem títulos brasileiros do Palmeiras. Na Avenida Paulista, cerca de 2 mil se reuniram para festejar o título com os jogadores.

O Palmeiras divulgou uma nota oficial lamentando o episódio:

Nota de pesar

A Sociedade Esportiva Palmeiras lamenta o falecimento do torcedor Leonardo Guimarães Medeiro Passos, na noite de domingo (27), durante a comemoração do título do Campeonato Brasileiro.

Aos parentes e amigos, nossos mais profundos e sinceros sentimentos. Em nome de toda a família alviverde, desejamos que tenham muita força nesse momento difícil.