Torcedor do Peñarol, Arrascaeta garante comemorar se marcar gol pelo Flamengo

Torcedor do Peñarol, o meia Arrascaeta garantiu que vai comemorar caso marque um gol pelo Flamengo contra o time uruguaio no duelo decisivo desta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), em Montevidéu, onde a equipe rubro-negra precisa de um empate para avançar às oitavas de final da Copa Libertadores.

"Com certeza. Hoje, estou no Flamengo e tenho que dar o meu melhor para o clube e para a torcida. Se fizer um gol vou vibrar muito. Sou torcedor do Peñarol, mas isso fica fora do jogo", disse o uruguaio em entrevista coletiva nesta terça-feira.

Arrascaeta deve estar entre os titulares do técnico Abel Braga pela técnica e, também, por conhecer o futebol do seu país de origem. No Uruguai, ele atuou no Defensor antes de ir para o Cruzeiro. O meia espera muita pressão da torcida adversária no duelo em Montevidéu.

"É o jogo da classificação tanto para eles, quanto para nós. Nós viemos para isso. Queremos salvar nossa vaga e sair com a vitória daqui. Eu, como uruguaio, sei da vontade e disposição que eles vão para o jogo. Vão vibrar muito. Temos que entrar ligados", afirmou.

O Flamengo precisa pelo menos empatar para evitar um queda precoce ainda na primeira fase do torneio. Se perder, terá de torcer para a LDU no máximo empatar com o eliminado San Jose, da Bolívia, em Quito, no outro confronto que fechará o Grupo D, também a partir das 21h30 (de Brasília).

O Peñarol, pentacampeão da competição, tenta voltar ao mata-mata após oito anos e quer reafirmar sua força no futebol sul-americano. "Para o Peñarol, é uma pressão, mas também uma motivação passar da fase de grupos depois de tantos anos. Para nós, também é muito importante passar, temos um time de muita qualidade e vamos entrar ligados para tentar avançar", avaliou Arrascaeta.