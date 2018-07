Torcedor do PSG enfrenta fila por ingressos para jogo com o Barcelona

PARIS - O confronto do Paris Saint-Germain contra o Barcelona será apenas no dia 2 de abril, mas a torcida francesa está empolgada e não quer perder o primeiro jogo das quartas de final da Copa dos Campeões por nada. As filas para adquirir ingressos para a partida no Parque dos Príncipes começaram a se formar oito horas antes da abertura das bilheterias nesta segunda-feira.

Desde as 2 horas da madrugada torcedores já se aglomeravam em frente ao estádio do time para comprar os bilhetes para o jogo. As vendas, no entanto, só começaram às 10h15 (horário local).

A comercialização dos ingressos começou mesmo na sexta-feira, logo após o sorteio que definiu os confrontos das quartas de final da Copa dos Campeões. Mas um problema no sistema impediu que as vendas funcionassem normalmente. No total, 45 mil torcedores vão acompanhar a partida.

O jogo de volta entre PSG e Barcelona está marcado para o dia 10 de abril, no Camp Nou. O vencedor do desafio conhecerá seu próximo adversário num outro sorteio da Uefa, a ser realizado no dia 12.