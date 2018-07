Torcedor do Santos morre após agressão a pauladas em São Paulo

Atualizado às 13h30

Vítima de agressão, Gerson Ferreira de Lima morreu nesta quarta-feira, às 23 horas, em São Paulo. No último domingo (8), uma câmera de segurança registrou o momento em que o taxista, de 34 anos, e o amigo Alisson Deivis Moreira foram agredidos a pauladas em um posto de gasolina na zona leste de São Paulo. Alisson usava uma camisa do Santos, enquanto Gerson estava de preto.

A ocorrência foi atendida pelo 62º Distrito Policial, mas o caso foi repassado para a Delegacia de Polícia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva (DRADE) nesta quinta-feira. A polícia suspeita que os agressores sejam torcedores do Palmeiras e agiram em retaliação à morte de Cláudio Fernando Mendes Cardoso de Moraes, integrante da Mancha Verde, espancado por membros da Torcida Jovem do Santos nas proximidades da estação Jardim Romano, linha 12 da CPTM, zona leste de São Paulo, em abril. As investigações continuam.

Gerson, desacordado, foi levado ao Hospital Santa Marcelina, em Itaquera, e estava internado em estado gravíssimo na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). No entanto, não resistiu na noite desta quarta-feira e o seu corpo foi levado ao IML de Artur Alvim. Alisson sofreu apenas ferimentos leves e passa bem.

As vítimas compraram cerveja na loja de conveniência do posto de gasolina e deixavam o local quando foram surpreendidas. Alisson, com a camisa santista, foi ao chão depois de receber um soco no rosto e, em seguida, Gerson foi atingido com um pedaço de pau, ficando inconsciente.