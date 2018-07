Torcedor do São Paulo que invadiu CT é detido por furtar uma bola

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP/SP) confirmou que o torcedor do São Paulo Iraldo Barreto dos Santos Junior foi detido em flagrante enquanto furtava uma bola de futebol no Centro de Treinamento do clube. A informação foi revelada pela ESPN e confirmada pelo Estado.

A prisão se deu durante a invasão do CT da equipe por torcedores, que ocorreu na manhã deste sábado, 27. Segundo a SSP, "policiais do 2º Batalhão de Choque foram acionados para conter o tumulto e desocupar o Centro de Treinamento do São Paulo Futebol Clube, na manhã deste sábado. Iraldo Barreto dos Santos Junior foi preso em flagrante após furtar uma bola de futebol. Ele confessou o crime, sendo levado ao 91º Distrito Polical e indiciado por furto qualificado".

Ainda segundo a secretaria, as investigações irão prosseguir a fim de identificar outros envolvidos na invasão do CT tricolor. Agressões a jogadores e furto de uniformes de treino e de um galão d'água também foram registrados.