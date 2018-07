Torcedor do Sport abraça policial em comemoração ao 4º gol da equipe

Santa Cruz e Sport se enfretaram neste domingo pela 24ª rodada do Campeoanto Brasileiro. O duelo tinha tudo pra ser um dérbi tenso pela situação dos dois times na tabela de classificação do torneio. Acontece que acabou sendo uma das partidas mais disputadas do fim de semana com direito a oito gols ao todo.

O Sport se afastou da zona de rebaixamento com a conquista dos três pontos ao vencer por 5 a 3. Na rodada anterior, o time pernambucano estava na 16ª posição com 27 pontos, mesmo número do Figueirense, primeiro time do Z-4. Com o trinfo, chegou a 30 pontos e ocupa a 13ª colocação até então. A equipe saiu perdendo por 2 a 0, mas conseguiu a virada.

Tanta emoção fez o torcedor do Sport se manifestar de forma inusitada. Durante a comemoração do quarto gol, marcado por Vinícius Araújo aos 44 minutos do segundo tempo, um torcedor se empolgou e acabou abraçando o policial que fazia a segurança da arquibancada. Por mais curiosa que tal cena possa parecer, o profissional da Tropa de Choque da Polícia Mílitar retribuiu o gesto. A cena inusitada bombou nas redes sociais. Confira abaixo: