Torcedor é detido por jogar água em PM em duelo da Série B do Brasileiro

Um torcedor do Londrina foi detido acusado de jogar água em um policial militar durante o confronto contra o Ituano, pela Série B do Campeonato Brasileiro, no estádio Novelli Júnior, em Itu (SP). Segundo informações do canal Premiere, o caso aconteceu nos acréscimos do primeiro tempo. Ainda segundo o canal, o torcedor, que ainda não teve o nome relevado, foi liberado depois de emitido o boletim de ocorrência.

As imagens do Première mostram um torcedor jogando uma garrafa com água no campo. Os relatos do canal informam que Gerson Magrão, jogador do Ituano, deu um copo de água para o torcedor. Em seguida, um PM foi buscar informações e a discussão começou.

Dentro de campo, Ituano e Londrina acabaram empatando por 0 a 0 pela 18ª rodada da segunda divisão do Nacional. A equipe paulista foi aos 19 pontos. O Londrina desperdiçou a chance de chegar perto do G-4: soma agora 23 pontos. O líder é o Cruzeiro com 38 pontos (em 17 partidas), nove a mais do que o Grêmio, o quarto colocado (também em 17 jogos).