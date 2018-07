Torcedor é indiciado após invadir campo em protesto contra Wenger

O torcedor que invadiu o campo durante a partida em que o Arsenal foi derrotado por 2 a 0 pelo Southampton, na última quinta-feira, pelo Campeonato Inglês, para, supostamente, confrontar o técnico Arsène Wenger, foi indiciado pelas autoridades britânicas.

O incidente aconteceu no final da partida no St Mary's Stadium, em Southampton. Luke Bryant, que vive nas proximidades da cidade onde foi realizada a partida, acabou sendo detido e posteriormente acusado de entrar ilegalmente em uma área adjacente à área de jogo. Ele terá que comparecer a um tribunal de Southampton no dia 22 de janeiro para o seu julgamento.

Inconformado com a derrota e sentado próximo ao banco de reservas, o torcedor do Arsenal invadiu o campo, correu em direção ao treinador e parou na sua frente, gritando com os braços abertos. Logo em seguida, ele foi detido pelos seguranças da partida. Agora será julgado por seu ato indignado contra Wenger.