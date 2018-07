Torcedor é preso por zombar de desastre do Manchester

Vinte e três pessoas morreram quando o avião, que levava os "Busby Babes" de volta para Londres, depois de uma partida de Copa da Europa - a atual Liga dos Campeões da Europa - entre Manchester United e Estrela Vermelha de Belgrado caiu.

O torcedor preso é do Crawley Town, um time do sul da Inglaterra, que chegou às oitavas de final da Copa da Inglaterra. Depois de passar por Derby County e Torquay, a equipe foi sorteada para enfrentar o Manchester United em partida marcada para sábado.

O torcedor foi solto sob pagamento de fiança até 25 de fevereiro, informou a polícia. Ele também foi proibido de assistir a partida de sábado, em Old Trafford, o estádio do Manchester United,e todos os outros jogos do Crawley Town. O vídeo foi intitulado "A Message to You, Rooney", em uma versão da canção "A Message to You, Rudy", do The Specials, e chegou a ser publicada no site do Crawley Town.