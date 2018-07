Criança faz camisa com sacola plástica para homenagear Romero, do Corinthians

Um garoto de apenas oito anos chamou a atenção nas redes sociais por sua idolatria ao atacante Angel Romero, do Corinthians. O menino aparece em duas fotos vestindo uma camisa feita de saco plástico em que foi desenhado o número 11 e o nome do jogador e o emblema da seleção paraguaia.

O menino se chama Milner e tem apenas oito anos. Ele é de Capiatá, localizado a cerca de 20km de Assunção, capital do Paraguai, e a foto foi postada em uma página de Facebook, que parece ser da mãe do garoto. O Corinthians, através de suas redes sociais, postou a foto do menino com os dizeres: "Não é apenas futebol" e a bandeira do Paraguai ao lado.

A imagem lembra o pequeno Murtaza Ahmadi, do Afeganistão, que em 2016 vestiu uma camisa de plástico com as cores da Argentina e o nome de Messi. A foto gerou repercussão mundial e o menino acabou ganhando um uniforme completo do craque do Barcelona.