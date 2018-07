Torcedor invade campo e agride goleiro na segunda divisão do Inglês

LONDRES - O goleiro Chris Kirkland, do Sheffield Wednesday, foi agredido por um torcedor do Leeds United na partida desta sexta-feira entre os times, válida pela segunda divisão do Campeonato Inglês, e que terminou empatada por 1 a 1.

O atleta, que teve passagens por Liverpool, Wigan e Coventry City, e que chegou a fazer uma partida pela seleção inglesa em 2006, levou um empurrão no rosto e caiu no chão após o Leeds empatar a partida, aos 32 minutos do segundo tempo.

Kirkland foi atendido no gramado e continuou no jogo, disputado no estádio do Sheffield.

O técnico do Sheffield, Dave Jones, foi importunado pela torcida rival durante toda a partida, e disse que os torcedores do Leeds deveriam ser proibidos de assistir a jogos fora de casa.

"Eles deveriam ser punidos. É muito chato que eles possam fazer isso. Foi um grande jogo, mas em vez estamos falando de animais perversos", afirmou o treinador ao canal de TV Sky Sports.

O técnico do Leeds, Neil Warnock, também condenou a agressão ao goleiro adversário. "Achei que foi absolutamente lamentável. Deveriam pegar o sujeito, processá-lo e colocá-lo na prisão", completou.