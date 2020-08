Torcedor invade final entre Palmeiras e Corinthians, é identificado e vai para a delegacia

Um torcedor do Corinthians conseguiu invadiar o Allianz Parque para acompanhar a final do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras, na tarde deste sábado. Ainda no primeiro tempo, porém, ele foi identificado por fiscais da Federação Paulista de Futebol (FPF) e levado para a delegacia por policiais.

O torcedor foi descoberto no primeiro tempo da decisão, quando assistia ao clássico atrás de um dos gols do Allianz Parque. Por causa da pandemia do novo coronavírus, as partidas não podem receber público.

Leia Também Sem cerco nas ruas, torcida do Palmeiras se aglomera em bares para ver o jogo

No duelo de ida, na última quarta-feira, o mesmo torcedor havia entrado na Arena Corinthians e acompanhado todo o jogo. Ele postou imagens em sua rede social atrás de um dos gols do estádio em Itaquera.