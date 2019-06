Torcedor invade gramado no Maracanã e leva rasteira de zagueiro do Chile

Um torcedor invadiu o gramado do Maracanã aos 28 minutos do segundo tempo durante o duelo entre Uruguai e Chile pela terceira rodada da Copa América. Quatro seguranças também entraram no gramado para tentar conter o invasor, mas levaram um baile.

O zagueiro chileno Gonzalo Jara, então, se sentiu no direito de dar uma ajuda e passou uma rasteira no torcedor. A atitude gerou revolta dos jogadores do Uruguai, que cobraram uma punição ao árbitro brasileiro Raphael Claus. O juiz ficou indeciso, aguardou o torcedor deixar o campo e mandou o jogo seguir.

O Uruguai venceu a partida por 1 a 0, com gol de Cavani, e garantiu a liderança do Grupo C com sete pontos. Na próxima fase terá pela frente o a seleção peruana. A partida acontecerá no sábado, às 16h, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

O Chile avançou em segundo lugar e jogará contra a Colômbia, na Arena Corinthians, na sexta-feira, às 20h.