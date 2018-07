Torcedor invade gramado para agredir técnico na Escócia O técnico do Celtic, da Escócia, Neil Lennon, voltou a ser alvo de ataques nesta quarta-feira. O treinador estava comandando sua equipe à beira do gramado do estádio de Edimburgo quando foi agredido por um torcedor do Hearts que invadiu o campo com esta finalidade.