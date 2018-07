Torcedor invade treino e causa novo tumulto no Fluminense

As últimas 24 horas têm sido difíceis para o Fluminense. Após ser alvo de protesto no desembarque do elenco, na noite de segunda-feira, o clube enfrentou novo tumulto nesta terça-feira durante o treino, nas Laranjeiras. Um torcedor invadiu o gramado e cerca de outros 50 xingaram jogadores e membros da diretoria das arquibancadas.

Ao invadir o gramado, o torcedor se dirigiu ao zagueiro Antônio Carlos e ao volante Edson. Também conversou com o auxiliar técnico Marcão, sem tentar agredir jogadores ou membros da comissão técnica. Ele foi logo parado pelos seguranças do clube e retirado do local. O treino acabou paralisado por cerca de 10 minutos.

Antes da invasão, um grupo de torcedores já protestavam nas arquibancadas com faixas, atacando o presidente do Fluminense, Peter Siemsen, e o vice de futebol, Mário Bittencourt: "Fora Mário incompetente" e "Peter rumo a Tóquio". Também pediram a saída do técnico Enderson Moreira.

Quando entraram no gramado, após reunião no vestiário, os jogadores também se tornaram alvos da manifestação. O atacante Fred e o zagueiro Gum foram alguns dos mais xingados. Outros pediram a saída de Ronaldinho Gaúcho, maior aposta do clube carioca para a temporada.

Foi a segunda manifestação de torcedores tricolores em menos de 24 horas. Na noite de segunda, um grupo armou protesto durante o desembarque da delegação da equipe no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Enderson Moreira e Fred foram os principais alvos. O clima ficou tenso e uma lata de cerveja foi arremessada em direção ao goleador, mas o objeto não acertou o atleta. "Fred, marqueteiro, o Fluminense não precisa de você!", gritaram os torcedores.

Os protestos se devem à forte queda de rendimento do time no Brasileirão. O Fluminense, que chegou a brigar por vaga no G4, despencou para a 11ª colocação. Não vence há seis rodadas, desde 16 de agosto, sendo que acumula cinco derrotas e um empate nestes últimos confrontos.

Nesta quarta-feira, o time tentará iniciar sua reação diante do Palmeiras, às 19h30, no Maracanã, pela 26ª rodada da competição nacional.