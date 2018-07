Torcedor joga rojão dentro de carro e fere motorista idoso

O comerciante Luiz Carlos Rabachini, de 63 anos, ficou ferido neste domingo, 19, ao ser atingido por um rojão jogado dentro do seu carro por um torcedor do Independente, após o jogo com a Matonense, em Matão (SP). Ele sofreu queimaduras de primeiro grau nas pernas e na mão. Sua mulher, de 60 anos, escapou ilesa.

A explosão danificou um banco e trincou o para-brisa. O idoso, que recebeu atendimento médico, estava parado em um semáforo quando um integrante da torcida organizada do time visitante arremessou o explosivo, que caiu entre as pernas do comerciante.

Ele usava óculos escuros, o que pode ter minimizado os danos. O uso de uma bomba de fabricação caseira não é descartado pela PM, que encontrou um prego dentro do carro da vítima.

O torcedor ainda não foi identificado . Ele era um dos passageiros dos dois ônibus da torcida organizada do time de Limeira. Os ônibus foram abordados pela Polícia Militar. Dois responsáveis pelo transporte da torcida foram detidos e podem responder por lesão corporal, se o autor da explosão não for identificado.