Torcedor morre baleado em briga entre flamenguistas e botafoguenses no Rio

Uma briga entre torcedores de Flamengo e Botafogo, que se enfrentam na noite deste sábado, no estádio do Engenhão, pelo Campeonato Brasileiro, acabou com dois feridos e um morto no Rio de Janeiro.

Segundo a Polícia Militar, o 17o Batalhão, da Ilha do Governador, na zona norte da cidade, foi acionado por conta de uma briga no bairro. Quando os policiais chegaram, a confusão já tinha terminado, mas eles tomaram conhecimento de que tiros tinham sido disparados e de que havia baleados.

Os policiais militares foram até a emergência do Hospital Municipal Evandro Freire, na Ilha do Governador, onde constataram o registro de entrada de dois baleados na briga de torcidas. Um dos feridos não resistiu aos ferimentos, segundo a PM.

Nas redes sociais, também há registro de confusão entre botafoguenses e flamenguistas na Avenida Brasil, iniciada dentro de um ônibus que estava a caminho do Engenhão, no bairro do Engenho de Dentro, zona norte da cidade, onde o confronto, iniciado às 19 horas, está sendo realizado na noite deste sábado.