Torcedor pede e Lula autografa camisa do Palmeiras Um palmeirense roubou a cena por alguns minutos durante o discurso da pré-candidata do PT, Dilma Rousseff, em São Bernardo do Campo, nesta tarde, ao conseguir um autógrafo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, torcedor do Corinthians, numa camisa do time do Palestra Itália.