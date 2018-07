Torcedor perde a mão por causa de rojão em briga na Série B Carioca

Torcedores do América e Olaria, em jogo da Série B do Campeonato Carioca, entraram em confronto generalizado do lado de fora do estádio Giulite Coutinho, no Rio de Janeiro. A explosão de um rojão, durante o conflito, fez com que um torcedor perdesse uma das mãos. A confusão aconteceu aos 23 minutos do primeiro tempo.

A partida ficou paralisada por uma hora até a ambulância levasse os dois torcedores feridos para o Hospital Geral de Nova Iguaçu e retornasse ao estádio.

De acordo com a assessoria de imprensa do hospital, Jeferson do Nascimento Graton deu entrada com amputação da mão direita e foi levado para centro cirúrgico em estado grave. Luiz Gustavo Souza Bonfim teve ferimento na vista esquerda, mas seu estado de saúde é estável.

De acordo com informações do Grupamento Especial de Policiamento em Estádios (Gepe), um deles portava um rojão e tentou arremessá-lo contra os torcedores rivais. O artefato, no entanto, explodiu em suas mãos, e os estilhaços feriram outro torcedor.

A partida foi reiniciada e terminou com vitória do América por 3 a 2 pelo segundo turno da Série B do Campeonato Carioca.