Torcedor pode dormir em suíte no Maracanã e assistir ao Fla-Flu

Além de palco mais tradicional do futebol brasileiro, o Maracanã vai se transformar em uma espécie de hotel de luxo para o clássico entre Flamengo e Fluminense, dia 31 de maio, pelo Campeonato Brasileiro. Uma promoção mundial criada pela empresa Airbnb, que atua na área de hospedagem alternativa, em parceria com a concessionária que administra o estádio, vai levar um torcedor e um acompanhante para se hospedar em uma suíte VIP completa, com cama, banheiro e decoração diferenciada, no dia 30 de maio, véspera do clássico. No dia seguinte, o ganhador da promoção vai poder assistir ao jogo da própria suíte, localizada em um dos camarotes do Maracanã.

Para ter a chance de viver esta experiência, é preciso acessar o site http://www.airbnb.com.br/night-at/maracana até 21 de maio, seguir as instruções e responder à pergunta: “Por que você gostaria de passar uma noite dentro do Maracanã?” O resultado será divulgado no dia 22 de maio.