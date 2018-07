Torcedor que agrediu goleiro é condenado na Inglaterra A polícia informou nesta segunda-feira a condenação a 16 semanas de prisão do torcedor que atacou o goleiro Chris Kirkland, com passagem pela seleção da Inglaterra, após invadir o campo durante a partida entre Sheffield Wednesday e Leeds United, disputada na sexta-feira e válida pela segunda divisão do Campeonato Inglês. Ele havia sido detido no último domingo.