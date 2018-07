Quer bater pênaltis na Arena Corinthians? O preço mínimo é R$ 50

Os visitantes da Arena Corinthians poderão vivenciar a experiência de cobrar pênaltis no palco do heptacampeonato brasileiro do Corinthians. No mês de novembro (29 e 30) e dezembro (1, 2, 3, 8 e 10), os visitantes poderão adquirir tanto a visita isoladamente, a visita com cobrança de pênaltis ou somente a cobrança de penalidades.

Quem fizer a visita pode participar de dois pênaltis: cobrar um e ser goleiro numa segunda cobrança ou ser goleiro em duas cobranças.

A visita ao estádio, chamado de tour "Casa do Povo", já recebeu mais de 32 mil visitantes nos seis meses de funcionamento. Durante o trajeto, os torcedores são levados a conhecer o Átrio, camarotes, Business Lounge, Camarotes, sala de imprensa, vestiários, sala de aquecimento, e campo, tudo isso guiado por anfitriões preparados para passar diversas informações e curiosidades.

Serviço

Datas: 29 e 30 de novembro e 1, 2, 3, 8 e 10 de dezembro.

Tour: R$ 40 durante a semana e R$ 60 em finais de semana e feriados.

Tour + pênalti: primeiro lote R$ 90 durante a semana e R$ 120 em finais de semana e feriados.

Só pênalti: primeiro lote R$ 50 durante a semana e R$ 60 em fins de semana e feriados.

Descontos: Fiel Torcedor adimplente tem 20% de desconto; estudantes, idosos e crianças (3 a 12 anos) têm direito a meia-entrada. Menores de três anos não pagam.

Como comprar: Os ingressos para o passeio estão disponíveis no site www.tour.arenacorinthians.com.br, ou na bilheteria do Tour, no portão A da Arena Corinthians.