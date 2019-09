Torcedor que caiu da arquibancada do Morumbi recebe alta em São Paulo

Após passar a noite de sábado em observação no Hospital Campo Limpo, na zona sul de São Paulo, o torcedor Iago de Melo Rios recebeu alta na manhã deste domingo, de acordo com nota da Secretaria Municipal da Saúde.

O jovem de 23 anos assustou a todos os presentes no Morumbi ao cair do anel superior do estádio durante o empate sem gols do São Paulo com o Grêmio, no último sábado, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Iago se desequilibrou e caiu, atingindo uma torcedora de 13 anos que assistia à partida. Ela também foi encaminhada para um hospital da região e recebeu alta na manhã deste domingo.

Iago é mineiro e foi levado para o hospital logo depois da queda. Apesar dos exames radiológicos e de tomografia terem apresentado bons resultados, sem sinal de abalo, dano físico, fratura ou concussão, o torcedor são-paulino precisou ficar em observação por 24 horas antes de receber alta.

"Não sei por qual motivo, meu corpo pesou, meu tronco pesou para frente e eu não tive mais como segurar. A pessoa que estava do meu lado até tentou me segurar, mas eu já tinha ido", disse Iago em entrevista para a TV Integração Uberaba. "Estou bem, com muitos hematomas, com muitas escoriações, mas não quebrei nada."