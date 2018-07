Torcedor sofre para comprar ingresso para final do Paulista

Filas, confusão e muitas reclamações. Esse foi o saldo do primeiro dia de venda dos ingressos para o primeiro jogo da final do Paulistão, que acontece no domingo, entre Santo André e Santos. Nesta quarta-feira, em alguns pontos de comercialização, como no Pacaembu e no Bruno José Daniel, as bilheterias foram abertas às 9 horas, como havia sido anunciado. Mas na Vila Belmiro houve atraso no atendimento ao torcedor.

Na Vila Belmiro, os primeiros torcedores começaram a chegar por volta das 7 horas. Duas horas depois, a fila já era grande e, como o horário para a abertura dos guichês não foi respeitado, houve muitos protestos. A venda começou só por volta das 11 horas - segundo os funcionários do setor de arrecadação do Santos, porque houve atraso na remessa dos bilhetes para o clube.

No Pacaembu, embora as bilheterias tenham sido abertas às 9 horas, também houve revolta e reclamações, inicialmente com relação às pessoas que furavam a fila, aproveitando-se da falta de policiamento no local. Outro problema foi que apenas três das seis bilheterias do estádio foram abertas, o que provocou demora exagerada.