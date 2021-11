Torcedora do Atlético-MG denuncia assédio após ser agarrada e beijada à força no Mineirão

Uma torcedora do Atlético-MG denunciou um caso de assédio sofrido nesta quarta-feira, dia 10, no estádio do Mineirão durante a partida com o Corinthians. Em relato publicado nas redes sociais, Débora Cotta afirma que foi agarrada e beijada à força em um dos bares do estádio.

Segundo a mulher, a importunação aconteceu no início do segundo tempo da partida, vencida pelo time mineiro por 3 a 0. A atleticana conta que o suspeito chegou de repente, a agarrou com força e lhe deu um beijo na boca, saindo correndo logo em seguida. Ela conta que seguiu o homem e o atingiu com socos e chutes. Apesar de ter gritado ele a havia assediado, somente uma moça a ajudou.

Após o incidente, Débora afirma ter pedido ajuda aos seguranças do estádio para tentar achar o homem, mas eles teriam dito que nada poderia ser feito caso ela não tivesse testemunhas e não soubesse apontar onde estava o suspeito. Chorando, ela afirma, ainda, que ouviu apenas de um dos guardas que ela deveria "procurar a polícia".

A dificuldade para conseguir ser amparada após o ocorrido, mesmo chorando e visivelmente constrangida, revoltou a jovem, que alegou descaso do Mineirão com a situação.

"Nunca tinha passado por algo assim, e não desejo isso pra ninguém. Estou com um sentimento que não sei explicar", escreveu.

Ainda de acordo com o relato, após não obter sucesso ao pedir ajuda, um dos guardas a levou até a base da polícia do Mineirão. Lá ela fez um boletim de ocorrência (B.O.) e os policiais conseguiram resgatar as imagens do momento do assédio pelas câmeras de segurança. O suspeito, no entanto, não foi capturado.

Procurados, os responsáveis pela operação do Mineirão e a Polícia Civil ainda não retornaram à reportagem.