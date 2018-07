Torcedora flagrada xingando Aranha é afastada do trabalho

A jovem que foi flagrada chamando de 'macaco ' o goleiro Aranha, do Santos , durante o jogo contra o Grêmio , quinta-feira, em Porto Alegre, foi afastada de seu trabalho. Patrícia Moreira trabalha como auxiliar de saúde bucal em uma clínica que presta serviço para a Brigada Militar gaúcha. A decisão foi tomada ainda na noite da quinta, logo após ela ter sido flagrada pelas imagens captadas pela ESPN Brasil. A repercussão negativa do caso nas redes sociais também motivou o afastamento da jovem.

Conforme comunicado da assessoria de imprensa da Brigada da Militar de Porto Alegre, tanto a corporação de polícia gaúcha quanto a empresa de odontologia na qual Patrícia trabalha repudiaram a postura adotada pela torcedora, e por isso pediram o afastamento imediada da garota.

A fim de identificar os demais torcedores gremistas envolvidos no episódio de racismo contra o goleiro Aranha , o chefe da Polícia Civil no Rio Grande do Sul, delegado Guilherme Wondracek, pediu para que os torcedores do Grêmio denunciem as pessoas que praticaram o ato racista na Arena. "No caso que envolve o jogador Aranha, do Santos, os torcedores que estiveram no estádio e conheçam e possam identificar os gremistas que fizeram as agressões verbais, podem procurar a polícia."

Após o árbitro Wilton Pereira Sampaio ter incluído na súmula os atos de racismo proferidos pelos gremistas, o clube pode ser punido com perdas de mandos de campo ou até ser excluído da Copa do Brasil, caso seja condenado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), que já tem as imagens para análise.