Torcedores acendem sinalizadores na Arena Corinthians

Um grupo de torcedores do Corinthians comemorou a vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio acendendo sinalizadores e acabou agredida por quem estava sentado em cadeiras próximas a eles no estádio. Segundo a assessoria de imprensa do clube, quatro torcedores foram presos pelo ato, que pode levar o clube a ser punido no STJD com a perda de mando de campos.

No clássico com o São Paulo o Corinthians também teve problemas com a conduta de torcedores. Na ocasião, houve briga e o clube precisou fazer alguns jogos longe de São Paulo como punição. Diante do Grêmio, Os sinalizadores foram acionados nos minutos finais no setor norte do estádio. O árbitro chegou a interromper o jogo para aguardar a fumaça diminuir e deu seis minutos de acréscimos.

A conduta dos torcedores que acenderam os sinalizadores também foi reprovada por outros presentes no estádios. Houve vaias e gritos de alegria quando os autores do ato foram retirados pelos policiais.

Após a partida o técnico Mano Menezes lamentou o episódio e demonstrou preocupação com possíveis punições a serem aplicadas ao clube. "Não consigo entender como é possível alguém entrar em um estádio, que tem revista e toda a segurança, com sinalizadores que são proibidos", comentou.