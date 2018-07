Torcedores agridem André Santos após derrota do Flamengo

A terceira derrota consecutiva do Flamengo no Campeonato Brasileiro manteve o time carioca na lanterna do torneio. Em crise, o clube começa a sofrer as consequências. Logo após a derrota por 4 a 0 para o Internacional, o lateral-esquerdo rubro-negro André Santos foi agredido por torcedores do próprio time.

De acordo com informações da Rádio Gaúcha, pelo menos 15 torcedores com camisas do Flamengo cercaram André Santos no pátio do estádio quando o jogador se dirigia para uma van do clube. Segundo relatos, o lateral foi agredido a socos e pontapés. A Brigada Militar precisou intervir e houve confronto com os torcedores.

O Flamengo está há sete partidas sem vencer no Brasileirão. Desde que bateu o Palmeiras por 4 a 2 no dia 4 de maio, na estreia do técnico Ney Franco, o time empatou três jogos e perdeu em quatro oportunidades. O ataque marcou apenas três gols e a defesa sofreu 13. Com sete pontos, a equipe está empatada com Coritiba e Figueirense - o saldo de gols, porém, é inferior.

Com mais de 27 mil pagantes no Beira-Rio, que recebeu seu primeiro jogo após sediar cinco partidas na Copa do Mundo, o Internacional goleou o Flamengo por 4 a 0, aproximou-se dos líderes do Brasileiro. Antes da partida, o ex-atacante Fernandão foi homenageado pelo Inter e pela torcida. Todos os jogadores atuaram com o nome de um dos maiores ídolos da história do clube às costas, enquanto nas arquibancadas torcedores colorados usavam máscaras de Fernandão.

Autor do primeiro gol do jogo, Rafael Moura comemorou reverenciando uma camisa branca do atacante, em referência ao uniforme que o ex-capitão colorado usava quando ergueu o troféu de campeão do mundo sobre o Barcelona, em 2006. Amigo do jogador e único remanescente da conquista do Mundial - além do técnico Abel Braga -, o meia Alex chorou antes da partida.