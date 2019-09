Torcedores apoiam Corinthians em embarque para jogo com Del Valle

O elenco do Corinthians contou com o apoio de quase 50 torcedores no aeroporto de Guarulhos no embarque para Quito, no Equador, onde enfrenta o Independiente Del Valle, pelo segundo jogo da semifinal da Copa Sul-Americana. O clima foi oposto ao dos protestos feitos após a derrota para a modesta equipe equatoriana por 2 a 0, na Arena Corinthians, na última quarta-feira.

Precisando ganhar por dois gols de diferença para levar o jogo para os pênaltis, ou mais para garantir a vaga na decisão de forma direta, o técnico Fábio Carille não divulgou a escalação com antecedência, mas deve mudar a equipe que derrotou o Bahia, no sábado, pelo Campeonato Brasileiro.

Três alterações são praticamente certas. Danilo Avelar está recuperado das dores na coxa esquerda. Júnior Urso volta a ser relacionado após cumprir suspensão no Brasileirão e Ralf aparece como favorito para a vaga de Gabriel, suspenso.

Caso o treinador adote uma postura mais ofensiva, Sornoza - titular na última partida - poderia atuar mais recuado e Mateus Vital recuperaria posto no meio campo. Essa possibilidade é menor depois de Carille ter reclamado da 'inexperiência' de seus atletas após a derrota na partida de ida, em claro recado para Vital e Pedrinho.

O Corinthians treina em Quito nesta terça-feira e depois tem uma atividade marcada de reconhecimento do gramado do estádio Olímpico de Atahualpa, palco do confronto. O provável time para o jogo decisivo na Sul-Americana é: Cássio, Fagner, Manoel, Gil e Danilo Avelar; Ralf; Pedrinho, Júnior Urso, Sornoza e Clayson; Vagner Love.

CONFIRA A LISTA DE RELACIONADOS DO CORINTHIANS:

Goleiros: Cássio, Caíque e Walter

Laterais: Danilo Avelar, Michel, Fagner e Carlos Augusto

Zagueiros: Gil, Manoel e Marllon

Volantes: Ralf, Júnior Urso, Matheus Jesus e Ramiro

Meias: Pedrinho, Jadson, Mateus Vital e Sornoza

Atacantes: Vagner Love, Clayson, Boselli, Gustagol e Janderson