Torcedores aprovam Fred e Cavalieri na seleção, e escolha por Durval é criticada

SÃO PAULO - O anúncio dos convocados por Mano Menezes para o Superclássico das Américas, contra a Argentina, em 21 de novembro, está repercutindo nas redes sociais na tarde desta terça-feira, 13. A opção pelo atacante Fred e pelo goleiro Diego Cavalieri, atores importantes na conquista do título do Fluminense no Campeonato Brasileiro, renderam elogios por parte da torcida.

O artilheiro do Nacional comentou a escolha do técnico da seleção no Twitter: "@fredgol9 Melhor impossível!! Após uma temporada feliz e vitoriosa como essa, o trabalho ainda é coroado com uma convocação."

Os internautas não poupam piadas. Durval, zagueiro do Santos, que se declarou surpreso ao ser chamado, é o alvo principal das brincadeiras e chegou a ficar entre os assuntos mais comentados na rede de microblogs.

Por meio da ferramenta Storify, o Estadão.com.br reuniu as publicações nas redes sociais.