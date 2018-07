Torcedores argentinos escalam seleção de todos os tempos

Como funcionaria meio de campo formado por Diego Maradona e Juan Roman Riquelme e que armasse o jogo para Mario Kempes, Lionel Messi e Gabriel Batistuta? Essa escalação de craques foi a escolhida como a seleção argentina de todos os tempos, votado pelos 'hinchas' através do site oficial da Copa América.

O quinteto de ataque soma 172 gols em 360 jogos defendendo a 'albiceleste'. Batistuta (56 gols), Messi (45) e Maradona (34) estão entre os cinco maiores goleadores da história seleção. Mario Kempes, artilheiro da Copa do Mundo de 1978, balançou as redes adversárias em 20 oportunidades e o ex-meio campo do Boca Juniors, Juan Roman Riquelme, possui 17 tentos.

O único jogador de características mais defensivas selecionado para o meio foi Javier Mascherano. O 'Jefecito' (pequeno chefe, em espanhol) é o terceiro jogador com mais partidas pelo time nacional. Uma curiosidade na carreira do volante é que ele estreou com a camisa alvi-celeste antes de seu primeiro jogo no time principal do River Plate.

Segundo os torcedores, a zaga seria escalada com Javier Zanetti, Oscar Ruggeri, Daniel Passarella e Juan Pablo Sorín. No gol, o eleito foi Ubaldo Fillol, que acumulou 58 partidas e três Copas do Mundo, incluindo a do título de 1978, com a camisa hermana. Fillol é o único entre entre os 11 selecionados que não vestiu a braçadeira de capitão durante suas passagens pelo selecionado.

Carlos Bilardo, treinador do título Mundial de 1986, no México, e do vice de 1990, na Itália, comandaria o esquadrão.