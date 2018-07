Torcedores brasileiros e argentinos brigam em BH

A Polícia Militar foi chamada para conter a confronto. A briga começou por volta das 2 horas da madrugada. A confusão fez a polícia agir severamente e um torcedor foi preso em flagrante. Até as 22 horas da noite de sexta-feira, os torcedores conviviam em harmonia. Os brasileiros engrossavam a torcida do Irã, rival da Argentina no jogo deste sábado.

Nos vídeos que estão no YouTube, já com a confusão armada, torcedores atiram garrafas e latas de cerveja em direção a outro grupo de torcedores. A rua ficou completamente suja de latas de cerveja amassadas. O local virou point da Copa na cidade porque há uma enorme concentração de bares e de hotéis na região. Agora pela manhã deste sábado, a Polícia Militar reforçou o policiamento no local.

Este é a primeira grande confusão que acontece na Savassi desde o início da Copa do Mundo. Belo Horizonte já havia recebido torcedores colombianos, gregos, belgas e argelinos em bom número. Neste sábado, às 13 horas, a Argentina enfrenta o Irã no Mineirão.