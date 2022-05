Torcedores brigam antes de Eintracht Frankfurt x West Ham na Liga Europa; Marselha registra confusão

Mais de 30 prisões foram feitas depois que torcedores do West Ham e do Eintracht Frankfurt se enfrentaram antes da segunda partida das semifinais da Liga Europa, na Alemanha, segunda a polícia local.

Em comunicado oficial, o departamento policial de Frankfurt informou que teve que intervir "em vários locais" na noite de quarta-feira por causa de brigas entre torcedores rivais ou porque torcedores "queriam lutar". A polícia disse que parou uma grande briga ao redor da principal estação de trem da cidade.

A polícia revelou que até mil torcedores visitantes "incluindo fãs considerados de risco" foram registrados antes do jogo. "Os grupos de torcedores rivais continuaram procurando por confrontos violentos, que foram evitados pela intervenção rápida da polícia, especialmente na área da estação. Apesar de foram registrados ataques físicos em outros lugares", disse o comunicado, referindo-se a um ataque realizado por torcedores do Frankfurt que deixou dois torcedores ingleses inconscientes. Os dois homens tiveram que ser hospitalizados devido aos ferimentos.

Outras briga de grande proporção reuniu um grupo maior de torcedores dos dois times em um bar, na qual foram usados tacos de beisebol.

O Eintracht Frankfurt recebeu o West Ham para a segunda partida da semifinal da Liga Europa, nesta quinta-feira, após vencer o primeiro duelo na Inglaterra por 2 a 1.

VIOLÊNCIA EM MARSELHA

Antes do jogo entre Olympique de Marselha e Feyenoord, pela semifinal da Liga Conferência, também foram registrados distúrbios nas proximidades do Vélodrome, nesta quinta-feira. Torcedores das duas equipes entraram em confronto, usaram barras de ferro e danificaram veículos. A polícia interviu com bombas de gás lacrimogêneo para dispersar os torcedores.